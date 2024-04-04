Малышев заявил, что «Спартак» не контактировал с Артуром Жорже из «Браги»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что в клубе не контактировали с главным тренером «Браги» Артуром Жорже.
«С гражданином из «Браги» мы не контактировали, не общались. Мы обсуждаем работу клуба с руководителями достаточно регулярно. Чемпионат еще не закончился. У команды, тренера, руководителей есть еще шанс что-то исправить», — сказал Малышев.
В марте появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приглашении Жорже. Сам специалист заявил, что отказал российскому клубу.
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|
3
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|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
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|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
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|21
|8
|9
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|33
|
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|9
|5
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|7
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|
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|
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|18-20
|26
|
12
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|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
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|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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