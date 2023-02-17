«Ахмат» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче

«Нефтехимик» переиграл «Ахмат» в товарищеском матче на сборах в Турции — 1:0.

Единственный мяч в матче был забит во втором тайме.

Грозненская команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 17 матчей.

«Нефтехимик» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги с 27 очками за 20 матчей.