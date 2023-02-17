Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:56

Бышовец: «Преображение Чалова в Швейцарии является для него критерием оценки азиатского футбола, которого он не знает»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-тренер сборной СССР и Кореи Анатолий Бышовец отреагировал на высказывание нападающего ЦСКА Федора Чалова, который заявил, что считает переход в АФК никому не интересным.

«Важно не только мнение Чалова, который поиграл в Швейцарии и ему там очень понравилось. Для него это был положительный опыт. И преображения, которые произошли в нем, для него являются критерием в оценке азиатского футбола, которого он не знает. Его мнение дает объективного представления о том, насколько это интересно или неинтересно. Нужно исходить из соображений того, насколько это полезно. Есть ли у нас объективно условия, чтобы участвовать в азиатском чемпионате? Для этого нужен совершенно другой бюджет клубов. Здесь надо учитывать и геополитические вопросы, и вопросы логистики», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-preobrazhenie-chalova-v-shveicarii-yavlyaetsya-dlya-nego-kriteriem-ocenki-aziatskogo-futbola-kotorogo-on-ne-znaet-228691/
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Источник: сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном
Юран: «Матчи против бразильских клубов будут интереснее, чем игры против Узбекистана и Таджикистана»
Олег Иванов: «РФС не надо никуда рыпаться, весной все пойдет на поправку»
РФС отложил решение о переходе в АФК из-за позиции попечительского совета
Дюков убедил Гинера высказаться за переход в Азию. У президента ЦСКА другая позиция. Инсайд рейтинга «СЭ»
Алаев — о визите в УЕФА: «Бывают ситуации, которые любят тишину»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов: «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» требуются более сильные крайние защитники»

Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости