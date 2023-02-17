Бышовец: «Преображение Чалова в Швейцарии является для него критерием оценки азиатского футбола, которого он не знает»

Экс-тренер сборной СССР и Кореи Анатолий Бышовец отреагировал на высказывание нападающего ЦСКА Федора Чалова, который заявил, что считает переход в АФК никому не интересным.

«Важно не только мнение Чалова, который поиграл в Швейцарии и ему там очень понравилось. Для него это был положительный опыт. И преображения, которые произошли в нем, для него являются критерием в оценке азиатского футбола, которого он не знает. Его мнение дает объективного представления о том, насколько это интересно или неинтересно. Нужно исходить из соображений того, насколько это полезно. Есть ли у нас объективно условия, чтобы участвовать в азиатском чемпионате? Для этого нужен совершенно другой бюджет клубов. Здесь надо учитывать и геополитические вопросы, и вопросы логистики», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.