«Барселона» разгромила «Райо Вальекано» в матче с 7 голами

«Барселона» победила «Райо Вальекано» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании — 5:2.

Счет на 12-й минуте открыл нападающий гостей Серхио Камельо. Через 7 минут форвард «Барселоны» Рафинья забил ответный гол, а затем хозяева вышли вперед — на 21-й минуте отличился полузащитник Ламин Ямаль. На 45+1-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол защитника «Барселоны» Жюля Кунде (офсайд).

На 51-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен. На 59-й минуте Камельо оформил дубль. Также свои вторые мячи забили Рафинья (на 71-й минуте) и Ямаль (на 90-й).

«Барселона» (9 очков после 3 матчей) лидирует в таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (1 очко) идет на 18-м месте.