«Барселона» разгромила «Райо Вальекано» в матче с 7 голами
«Барселона» победила «Райо Вальекано» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании — 5:2.
Счет на 12-й минуте открыл нападающий гостей Серхио Камельо. Через 7 минут форвард «Барселоны» Рафинья забил ответный гол, а затем хозяева вышли вперед — на 21-й минуте отличился полузащитник Ламин Ямаль. На 45+1-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол защитника «Барселоны» Жюля Кунде (офсайд).
На 51-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен. На 59-й минуте Камельо оформил дубль. Также свои вторые мячи забили Рафинья (на 71-й минуте) и Ямаль (на 90-й).
«Барселона» (9 очков после 3 матчей) лидирует в таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (1 очко) идет на 18-м месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|
2
|Реал
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Алавес
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Осасуна
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
6
|Севилья
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
7
|Бетис
|3
|2
|0
|1
|4-5
|6
|
8
|Депортиво
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
9
|Расинг
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
10
|Леванте
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
11
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
12
|Атлетик
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Хетафе
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|
14
|Эспаньол
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|
15
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Валенсия
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Р. Вальекано
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|
19
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
20
|Малага
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|- : -
|16.09
|00:00
|Алавес – Валенсия
|- : -
|16.09
|00:00
|Атлетико – Осасуна
|- : -
|16.09
|00:00
|Барселона – Расинг
|- : -
|16.09
|00:00
|Бетис – Хетафе
|- : -
|16.09
|00:00
|Депортиво – Севилья
|- : -
|16.09
|00:00
|Эльче – Реал
|- : -
|16.09
|00:00
|Леванте – Атлетик
|- : -
|16.09
|00:00
|Малага – Вильярреал
|- : -
|16.09
|00:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|4
|
|
Алекс Баэна
Атлетико
|3
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|3
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|2
|1
|1
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|2
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|2
|1
|0