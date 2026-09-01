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Барселона — Райо Вальекано: счет и результат матча Ла лиги 31 августа 2026

«Барселона» разгромила «Райо Вальекано» в матче с 7 голами

Павел Лопатко
Фото Getty Images

«Барселона» победила «Райо Вальекано» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании — 5:2.

Счет на 12-й минуте открыл нападающий гостей Серхио Камельо. Через 7 минут форвард «Барселоны» Рафинья забил ответный гол, а затем хозяева вышли вперед — на 21-й минуте отличился полузащитник Ламин Ямаль. На 45+1-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол защитника «Барселоны» Жюля Кунде (офсайд).

На 51-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен. На 59-й минуте Камельо оформил дубль. Также свои вторые мячи забили Рафинья (на 71-й минуте) и Ямаль (на 90-й).

«Барселона» (9 очков после 3 матчей) лидирует в таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (1 очко) идет на 18-м месте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 3-й тур.
31 августа, 22:30. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
5:2
Райо Вальекано

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ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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Ямаль стал самым молодым автором 50 голов в ведущих европейских лигах
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 12-2 9
2
 Реал 3 3 0 0 10-2 9
3
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
4
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
5
 Осасуна 3 2 1 0 3-1 7
6
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
7
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
8
 Депортиво 3 1 2 0 5-3 5
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
11
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
12
 Атлетик 3 1 0 2 3-5 3
13
 Хетафе 3 1 0 2 1-4 3
14
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
15
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Валенсия 3 0 1 2 1-4 1
18
 Р. Вальекано 3 0 1 2 4-8 1
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Малага 3 0 1 2 1-7 1
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38 тур
3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта - : -
16.09 00:00 Алавес – Валенсия - : -
16.09 00:00 Атлетико – Осасуна - : -
16.09 00:00 Барселона – Расинг - : -
16.09 00:00 Бетис – Хетафе - : -
16.09 00:00 Депортиво – Севилья - : -
16.09 00:00 Эльче – Реал - : -
16.09 00:00 Леванте – Атлетик - : -
16.09 00:00 Малага – Вильярреал - : -
16.09 00:00 Р. Вальекано – Эспаньол - : -
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 5
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 4
Алекс Баэна
Алекс Баэна

Атлетико

 3
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 3
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 2
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 2 1 1
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 2 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 2 1 0
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