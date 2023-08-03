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Сегодня, 18:52

Барбоза считает, что после переезда в Саудовскую Аравию Малком закрыл себе дорогу в сборную Бразилии

Константин Белов
Корреспондент
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Португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» оценил трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«С точки зрения зарплаты — это отличный вариант для Малкома. Столько денег, сколько он получит в Саудовской Аравии, нападающий нигде не заработает. Но если думать о спортивной составляющей, то у футболиста не остается шансов сыграть за сборную Бразилии. У Малкома, конечно, был интерес от европейских команд, но они, наверное, не смогли тягаться с командой из Саудовской Аравии», — сказал Барбоза «СЭ».

Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата. 26-летний форвард подписал контракт до 2027 года.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Малком объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию

Источник: «Спартак» и «Олимпиакос» согласовали трансфер Рябчука
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Балтика – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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П
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Лукас Вера

Оренбург

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Локомотив

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Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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