Малком признан лучшим нападающим сезона в РПЛ

Футболист «Зенита» Малком получил награду РПЛ «Нападающий сезона».

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23 с 23 голами.

Кроме него в число финалистов попали Федор Чалов (ЦСКА) и Квинси Промес («Спартак»).