Малком или Халк. Непомнящий сделал выбор

Известный отечественный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Малкоме. Он сравнил его с Халком, ранее выступавшим за команду.

— Смотрю на Малкома и думаю о том, что у нас в чемпионате появился футболист совершенно отличного от остальных игроков уровня, — цитирует Непомнящего «Спорт уик-энд». — Это человек, который все видит на поле, все умеет. Сохраняет нужный ритм в игре постоянно. Для нашего чемпионата это серьезное приобретение. Халк в свое время смотрелся ярче, но сейчас уровень Малкома значительно выше в индивидуальном плане, чем у остальных. Халк эффектнее смотрелся, он фактурнее был, с поставленным ударом, который часто умело использовал. Но то, как владеет мячом Малком, — это нечто. А ведь он надолго из-за травмы выпадал из игры.