Малком хочет вернуться в «Зенит» летом

По информации «СЭ», бывший нападающий «Зенита» Малком хочет вернуться в Санкт-Петербург, поскольку не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хиляле».

Бразилец всегда хорошо себя чувствовал в России и считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент.

27-летний бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Он провел за сине-бело-голубых 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.

В этом сезоне в активе Малкома 6 забитых мячей и 9 голевых передач в 22 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.