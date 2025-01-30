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Генич: «Не знаю, актуальна ли история Селихова с «Ростовом», но думаю, что он туда и перейдет»

Сергей Ярошенко
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Комментатор Константин Генич в беседе поделился мнением о расставании «Спартака» с 30-летним вратарем Александром Селиховым.

«Я слышал про Сашу разное. Это не касается поля и его профессиональных качеств. Слышал разное — что Саша непростой человек в быту. Наверное, он понял, что ставка делается на Максименко, и не захотел с этим мириться. У него было неплохое время в «Спартаке». Если осталось полгода до конца контракта и если у него наклевывается что-то интересное, а «Спартак» был готов предложить продлиться на условиях, которые не совсем устраивали, мог посчитать — зачем продлевать, хочется играть. Не знаю, актуальна ли история с «Ростовом», но думаю, что он туда и перейдет. История с Эмиратами и Саудовской Аравией — скорее, вброс для того, чтобы показать, что есть еще интерес. Возможно, Селихов рассчитывает, что он как российский качественный контракт подпишет контракт на три года с хорошим подписным бонусом. Возможно, «Спартак» ему этого не предлагал», — цитирует Генича «РБ Спорт».

«Спартак» объявил об уходе Селихова 22 января. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Вратарь выступал за красно-белых с 2017 года и провел 102 матча.

Источник: РБ Спорт
Александр Селихов
Константин Генич
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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4
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5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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