Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью VTB Russia признался, что в детстве часто посещал матчи динамовцев из Берлина. Также он рассказал о своих ощущениях от чемпионата мира-2018 и выступлении сборной России.

— В Берлине тоже есть «Динамо» — команда, появившаяся во времена ГДР и выступающая сейчас в четвертой лиге. Играли когда-нибудь против нее?

— Нет, но я часто бывал на их матчах, потому что за берлинское «Динамо» играли два моих близких друга. Там очень колоритный олдскульный стадион. А тренировал моих друзей Рене Рыдлевич, игрок «Байера» девяностых и очень важный в моей жизни человек. Фактически мой второй отец. Работая в «Энерги», он заботился обо мне, просил игроков подсказывать мне на поле и на тренировках. Несмотря на то, что я был одним из самых юных игроков в команде, Рыдлевич доверил мне капитанскую повязку, что было большой честью для меня. Его доверие помогло мне пробиться в большой футбол.

— Звездой бундеслиги вас сделал тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх. Как ему это удалось?

— Он очень много вложил в меня: попав к нему, я был ужасно слаб в защитных действиях, но он подбадривал меня, вселял уверенность. На первой тренировке без конца кричал, сообщая в своей эмоциональной манере, как я должен действовать, где располагаться, как распоряжаться мячом, давал очень много информации и через неделю я попал в первую команду. В игре он очень горяч, вспыльчив, неистов, а за пределами поля, в раздевалке, может спокойно болтать с тобой о теннисе, политике и всяком таком.

— Первый гол в бундеслиге вы забили «Герте». Что тогда испытали?

— Душевное облегчение. Будто камень свалился с плеч. В предыдущих матчах имел множество шансов забить, но мне не везло. И надо же такому случиться, что первый гол я забил в родном городе, когда на трибунах собрались все родные. Забил команде, которая от меня отказалась. Идеально. Я был очень счастлив.

— Где вы смотрели прошлогодний чемпионат мира?

— Частично дома. Частично в отпуске. Сюрпризом для меня стало выступление России и особенно Хорватии — знал, что это сильная команда, но не ждал ее в финале. Еще меня поразили новые российские стадионы — несколько лет назад я смотрел матчи российских команд в Лиге чемпионов, и тогда они играли на куда менее впечатляющих аренах.