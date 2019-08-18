Максимилиан Филипп: «Это был мой фирменный удар»

Новичок «Динамо» нападающий Максимилиан Филипп, ставший автором единственного мяча бело-голубых в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2), в интервью «СЭ» рассказал о своем ярком ударе со штрафного.

— Дебют против «Локомотива»? Это была хорошая игра, особенно в первом тайме, — сказал Филипп. — Мне давалась игра, пока были силы. Создали много моментов. Вообще, считаю, что «Динамо» должно было забивать еще один мяч. Но во втором тайме у меня начались небольшие проблемы с физической формой. Пока не готов играть все девяносто минут. Но все нормально, скоро буду готов на сто процентов.

— Почему не получилось дожать «Локомотив»?

— Нам не нужно было проигрывать этот матч. Пропустили необязательные голы. Да и пенальти, на мой взгляд, был спорным. Мы должны были сравнять, но получилось то, что получилось. Теперь будем работать еще больше. Чтобы дожимать соперников в концовках матчей. Допустили разные ошибки. Но мы молодая команда, будем учиться.

— Во втором тайме вы взяли игру на себя. Хотели забить свой второй гол?

— Да. Чувствовал в себе силы. В принципе, могу пробить с обеих ног, повести команду за собой, чтобы вернуть преимущество своей команде.

— После вашего гола со штрафного у зрителей было невероятное удивление. Подумали, что в Россию еще один чемпион мира приехал.

— Ну, конечно, я не чемпион мира (улыбается). Еще молодой, допускаю ошибки и только учусь. Могу забивать и другие голы. Еще буду прибавлять и покажу это других матчах. Конечно, для меня это особенный момент. Хотя забиваю такие удары достаточно часто. Можно сказать, что это мой фирменный удар. (Ярослав Сусов)

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