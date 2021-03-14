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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Максименко: «Сегодня лучшими были все 23 игрока в заявке «Спартака»

01:38
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Голкипер сделал несколько эффектных сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

«Сегодня лучшими были все 23 человека в заявке, весь тренерский штаб, — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе. — Только так победы достаются.

Отличие от кубкового поражения? Сложно сказать. На оба выходили только побеждать. В прошлый раз не повезло, пенальти надломил. В этот раз не надломило, мы отыгрались, забили голы.

Автогол Маслова — ничего страшного. Там прострел был, он думал, что сзади игрок, кикс от поля, попало в ногу. Ничего страшного, не обратили внимания. Впереди еще 70 минут было.

Очень рады, что людей становится больше на стадионе, чувствуется атмосфера игры. Мы только за, чтобы были полные стадионы поскорее".

Динамо — Спартак

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=DL3Ht_DxBHE

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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