Максименко: «Сегодня лучшими были все 23 игрока в заявке «Спартака»
Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Голкипер сделал несколько эффектных сейвов и был признан лучшим игроком встречи.
«Сегодня лучшими были все 23 человека в заявке, весь тренерский штаб, — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе. — Только так победы достаются.
Отличие от кубкового поражения? Сложно сказать. На оба выходили только побеждать. В прошлый раз не повезло, пенальти надломил. В этот раз не надломило, мы отыгрались, забили голы.
Автогол Маслова — ничего страшного. Там прострел был, он думал, что сзади игрок, кикс от поля, попало в ногу. Ничего страшного, не обратили внимания. Впереди еще 70 минут было.
Очень рады, что людей становится больше на стадионе, чувствуется атмосфера игры. Мы только за, чтобы были полные стадионы поскорее".
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