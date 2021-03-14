«Любовница» Мамаева отреагировала на приглашение в Россию
Испанка Ирен Гарсия Морено, предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в stories Instagram ответила на приглашение на российское ТВ.
«Я не хочу и не собираюсь вступать в какие-либо споры или появляться в СМИ с кем-либо, тем более c людьми, которые не представляют ценности, с которыми я была воспитана, — написала Морено. — Это прискорбное зрелище вызывает у меня только отторжение и смущение.
Я отказываюсь думать, что такое поведение и способ обеспечения роскошной жизни, основанной на ложном плаче и дешевом театре, представляет собой даже крошечный процент прекрасной страны и замечательных людей, которые составляют страну с почти 150-миллионным населением, такую, как Россия. Я сама решаю, что делать в своей жизни.
Моя жизнь принадлежит только мне. Я не могу выразить, насколько отвратительно мне то, что мое имя упоминается в связи с этим унизительным спором. Мне нечего больше сказать, и я не буду больше это комментировать».
13 марта адвокат девушки сообщила, что ей поступило предложение приехать в Россию и появиться в эфире Первого канала. До этого жена Павла Мамаева Алана объявила о разводе. Также были сообщения о том, что она пыталась совершить самоубийство.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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