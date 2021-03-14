«Любовница» Мамаева отреагировала на приглашение в Россию

Испанка Ирен Гарсия Морено, предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в stories Instagram ответила на приглашение на российское ТВ.

«Я не хочу и не собираюсь вступать в какие-либо споры или появляться в СМИ с кем-либо, тем более c людьми, которые не представляют ценности, с которыми я была воспитана, — написала Морено. — Это прискорбное зрелище вызывает у меня только отторжение и смущение.

Я отказываюсь думать, что такое поведение и способ обеспечения роскошной жизни, основанной на ложном плаче и дешевом театре, представляет собой даже крошечный процент прекрасной страны и замечательных людей, которые составляют страну с почти 150-миллионным населением, такую, как Россия. Я сама решаю, что делать в своей жизни.

Моя жизнь принадлежит только мне. Я не могу выразить, насколько отвратительно мне то, что мое имя упоминается в связи с этим унизительным спором. Мне нечего больше сказать, и я не буду больше это комментировать».

13 марта адвокат девушки сообщила, что ей поступило предложение приехать в Россию и появиться в эфире Первого канала. До этого жена Павла Мамаева Алана объявила о разводе. Также были сообщения о том, что она пыталась совершить самоубийство.