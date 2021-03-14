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Азмун о «Зените»: «Мы лучшая команда»

01:49
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на победу в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (4:0).

«Мы лучшая команда», — написал иранец в Instagram 13 марта.

Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun)

Азмун в этом матче забил с пенальти. Также отличились Вячеслав Караваев, Артем Дзюба и Андрей Мостовой.

Зенит — Ахмат

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