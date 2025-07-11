Митрофанов — о деле по заявлению губернатора Федорищева: «Следствие все установит, решения будут доведены до суда»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, как продвигается ситуация с расследованием по поводу заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Там идет расследование. Расследование абсолютно точно приведет к определенным последствиям для отдельных физических лиц. Но насколько я понимаю, на спортивных результатах клуба оно не отразится. Следствие все установит, решения будут доведены до суда.

— Возможно ли изменения лимита на легионеров?

— Я не в курсе.

В ноябре 2024 года Федорищев заявил, что представитель «Крыльев Советов» сообщил ему о долге клуба в 36 миллионов рублей перед «преступниками, связанными с коррупцией в судействе». В январе ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве.