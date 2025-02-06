Федорищев рассказал об угрозах после слов о коррупции в российском футболе: «Иногда аж уши заворачиваются»

Федорищев заявил об угрозах после слов о коррупции в российском футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признался, что ему угрожали после его заявлении о существовании коррупции в российском футболе.

«Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем, вы знаете, на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются, как страшно. Я никому об этом никогда не скажу, потому что мне может быть страшно», — цитирует Федорищева «КП».

26 ноября губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей неназванным людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

Федорищев передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы. В январе МВД возбудило уголовное дело по его заявлению.