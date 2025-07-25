Махачкалинское «Динамо» выступило против ужесточения лимита на легионеров

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев ответил на вопрос «СЭ» о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Все, что связано с регламентом чемпионата и касательно лимита на легионеров, такой информации у меня не было. Может, в клуб пришло письмо, но пока об этом мне никто ничего не сказал. Появится — узнаем, проанализируем.

Мое мнение: пока у нас блокада, лимит на легионеров нам не нужен. Хоть так крути, хоть по-другому, как угодно. Все равно спорт, футбол в особенности, — политический инструмент, который в данный момент служит своего рода оружием против России. В этой ситуации не думаю, что разумно ограничивать самих себя лимитом. Даже с этой точки зрения, даже не со спортивной.

Допустим, отрегулировали ситуацию, блокаду сняли, мирная жизнь восстановилась. Тогда можно рассматривать. Понастроили своих, допустим, академий, школ, подросли ребята. Тогда можно немножко ограничить. В данный момент, думаю, целесообразности нет. Сегодня хоть мы и говорим, что в нашу страну едут не самые сильные легионеры, но все равно у нас очень много иностранцев, которые заметно выше наших игроков, а также поддерживают высокий уровень чемпионата. Кто получил приз лучшего игрока прошлого сезона? Кордоба. Он же тоже легионер», — сказал Гаджиев «СЭ».

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