Махачкалинское «Динамо» арендует Мубарика из «Аль-Айна»

Полузащитник «Аль-Айн» из ОАЭ Мехди Мубарик перейдет в махачкалинское «Динамо», сообщает Africafoot.

По сведениям источника, 24-летний марокканец будет арендован на один сезон.

В сезоне-2024/25 Мубарик провел 22 матча за марокканский «Видад», в которых забил 2 гола. Также полузащитник отыграл 3 встречи на клубном чемпионате мира. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.