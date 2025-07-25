Гаджиев — о Пальцеве в «Спартаке»: «Не могу сказать, что эта тема закрыта, но уже намусолена»
Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Валентина Пальцева в «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Спартак» активно ведет переговоры о трансфере Валентина Пальцева, защитника махачкалинского «Динамо».
Сумма трансфера может составить 4-5 миллионов евро. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заинтересован в том, чтобы Пальцев пополнил ряды красно-белых.
«Об этом говорят уже очень много. Столько уже сказали. И так, и по другому, и по третьему. Не могу сказать, что эта тема закрыта, но уже намусолена. Пока ничего нового сказать не могу. Было ли предложение от «Спартака»? Еще раз: ничего нового сказать не могу», — сказал Гаджиев «СЭ».
Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча и отдал 1 голевую передачу за бело-голубых во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0