Гаджиев — о Пальцеве в «Спартаке»: «Не могу сказать, что эта тема закрыта, но уже намусолена»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Валентина Пальцева в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» активно ведет переговоры о трансфере Валентина Пальцева, защитника махачкалинского «Динамо».

Сумма трансфера может составить 4-5 миллионов евро. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заинтересован в том, чтобы Пальцев пополнил ряды красно-белых.

«Об этом говорят уже очень много. Столько уже сказали. И так, и по другому, и по третьему. Не могу сказать, что эта тема закрыта, но уже намусолена. Пока ничего нового сказать не могу. Было ли предложение от «Спартака»? Еще раз: ничего нового сказать не могу», — сказал Гаджиев «СЭ».

Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча и отдал 1 голевую передачу за бело-голубых во всех турнирах.