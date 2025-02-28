Тимур Гурцкая — о «Зените»: «Медведев взял удар за трансферы на себя, это заслуживает уважения»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о работе председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

«Он хотел сделать хорошие трансферы зимой, что-то не получилось, он взял удар на себя. Очень уважительно к нему отношусь, он выходит и говорит сам, берет удар на себя и объясняет. Это заслуживает уважения. Люди на то и люди, что могут ошибаться. Плохо, когда появляется «мы» и «мы ошиблись». А когда кто-то выходит и становится под удар, не хочется критиковать. Деньги были, но не получилось. Не готов его пинать за это», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. С 39 очками команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».