Махачкалинское «Динамо» обменяет защитника Аззи на нападающего «УСМ Алжир»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» (Махачкала) произведет обмен защитника Имадеддина Аззи на нападающего «УСМ Алжир» Диа Эддина Мечида. Российский клуб также получит денежную компенсацию в размере 250 тысяч евро.

27-летний Аззи провел в этом сезоне 9 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

19-летний Мечида провел в этом сезоне 5 игр и также не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 125 тысяч евро.