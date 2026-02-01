Источник: ЦСКА может подписать защитника «Спортинга» Матеуса Рейса

ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника лиссабонского «Спортинга» Матеуса Рейса, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 30-летний бразилец близок к подписанию контракта с армейцами до 2029 года. Его договор с португальским клубом истекает в конце сезона.

Матеус Рейс выступает за «Спортинг» с 2021 года. Ранее он играл за «Риу Аве», «Сан Паулу», «Морейренсе» и «Баию». В этом сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.