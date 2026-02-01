Источник: ЦСКА может подписать защитника «Спортинга» Матеуса Рейса
ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника лиссабонского «Спортинга» Матеуса Рейса, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, 30-летний бразилец близок к подписанию контракта с армейцами до 2029 года. Его договор с португальским клубом истекает в конце сезона.
Матеус Рейс выступает за «Спортинг» с 2021 года. Ранее он играл за «Риу Аве», «Сан Паулу», «Морейренсе» и «Баию». В этом сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|2
|0
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|
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|0
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|
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|2
|0
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|6
|
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|1
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|1
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|1
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|4
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|0
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|2
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|
15
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|
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|14.08
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|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
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|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
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|16.08
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|П
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Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
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Ростов
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|К
|Ж
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|1
|
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|
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|0
|0
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