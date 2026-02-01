L'Equipe: «Зенит» может купить форварда «Аль-Насра» Дурана

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран, который на правах аренды выступает за «Фенербахче», может продолжить карьеру в «Зените», сообщает L'Equipe.

По информации источника, ранее на 22-летнего колумбийца претендовал «Лилль», но в итоге сделка не состоится. Теперь основным вариантом для Дурана является «Зенит».

«Аль-Наср» в январе 2025 года заплатил за Дурана «Астон Вилле» 77 миллионов евро. Летом саудовский клуб отдал форварда в аренду в «Фенербахче». В этом сезоне Дуран провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 32 миллиона евро.