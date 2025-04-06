Махачкалинское «Динамо» — «Химки»: Агаларов реализовал пенальти

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов сделал разгромным счет в матче 23-го тура РПЛ против «Химок» — 3:0.

На 45-й минуте 24-летний футболист реализовал пенальти, назначенное в ворота подмосковной команды за игру Александра Филина рукой.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.