Махачкалинское «Динамо» — «Химки»: хозяева увеличили преимущество

Махачкалинское «Динамо» забило второй гол в матче 23-го тура РПЛ против «Химок» — 2:0.

На 30-й минуте отличился Мохаммад Хоссейннежад, которому ассистировал Гамид Агаларов.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.