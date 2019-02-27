Магомед Оздоев: "Зенит" настроен только на чемпионство"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев заявил, что клуб настроен на победу в чемпионате России. Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка.

– По матчам с "Фенербахче" в Лиге Европы вы видели, что наша команда хорошо готова к возобновлению сезона, – цитируют "Известия" Оздоева. – После весьма длинного перерыва был проделан большой объем работы. Мы настроены только на чемпионство в РПЛ.