Магкеев: «Пришлось непросто, было много единоборств, но мы к этому и готовились»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ.

«Важная победа и важные три очка. У нас был свой план на игру, которого мы и придерживались. Получалось хорошо выбегать в контратаки. Именно так мы и забили свои голы. Тяжело ли было оборонятся против нападающих «Краснодара»? У них очень квалифицированные и сильные исполнители. Это касается не только нападающих, но и всех игроков. Пришлось непросто, было много единоборств, но мы к этому и готовились.

И если мы выиграли, значит все нормально. Была ли особая мотивация после вызова в сборную? Пока об этом не думаю. Стараюсь играть на максимуме абсолютно каждый матч. Конечно, приятно было оказаться в этом списке, но сейчас самое главное предстоящая игра с «Динамо», — сказал Магкеев.

«Локо» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Быки» остались на девятой строчке (6 очков).