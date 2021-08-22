Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Магкеев: «Пришлось непросто, было много единоборств, но мы к этому и готовились»

20:37
Теги:

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ.

«Важная победа и важные три очка. У нас был свой план на игру, которого мы и придерживались. Получалось хорошо выбегать в контратаки. Именно так мы и забили свои голы. Тяжело ли было оборонятся против нападающих «Краснодара»? У них очень квалифицированные и сильные исполнители. Это касается не только нападающих, но и всех игроков. Пришлось непросто, было много единоборств, но мы к этому и готовились.

И если мы выиграли, значит все нормально. Была ли особая мотивация после вызова в сборную? Пока об этом не думаю. Стараюсь играть на максимуме абсолютно каждый матч. Конечно, приятно было оказаться в этом списке, но сейчас самое главное предстоящая игра с «Динамо», — сказал Магкеев.

«Локо» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Быки» остались на девятой строчке (6 очков).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Обвиняемого в съемке порно со школьницами омского депутата от КПРФ лишили мандата
Многодетный священник накачал прихожанку успокоительным и изнасиловал
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр