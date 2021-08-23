Магкеев: «Мы отдали инициативу «Краснодару», такой был план на второй тайм»
10:52
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре Тинькофф чемпионата России.
«Второй тайм получился сложнее? Во втором тайме мы отдали инициативу «Краснодару». Хотели играть на контратаках. Самое главное, что добились результата и заработали три очка. Отдали инициативу? Это был план на второй тайм (улыбается). Может быть, могли довести игру как-то получше, но так получилось», — сказал Магкеев «СЭ».
В первом тайме дубль оформил нападающий красно-зеленых Федор Смолов.
«Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на девятой строчке — шесть очков.
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