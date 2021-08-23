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Гильерме — о матче с «Краснодаром»: «Неуверенно выиграли, могли во втором тайме сыграть лучше»

10:40
Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре Тинькофф чемпионата России.

«Выиграли мы неуверенно. Второй тайм могли и лучше сыграть, надо было завершать игру. Так просто получилось. Хотели больше от обороны играть, наверное.

Возвращение в сборную? Ха-ха, спасибо, не комментирую», — сказал Гильерме «СЭ».

«Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на девятой строчке — шесть очков.

 

Локомотив - Краснодар

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр