Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре Тинькофф чемпионата России.

«Выиграли мы неуверенно. Второй тайм могли и лучше сыграть, надо было завершать игру. Так просто получилось. Хотели больше от обороны играть, наверное.

Возвращение в сборную? Ха-ха, спасибо, не комментирую», — сказал Гильерме «СЭ».

«Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на девятой строчке — шесть очков.