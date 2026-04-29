Мацуев назвал «Спартак» самой яркой командой весенней части РПЛ

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» высказался об игре «Спартака» этой весной.

«Сам факт борьбы за 3-е место звучит не по-спартаковски. Но сейчас команда радует глаз. Впереди нас ждет финальное сражение с ЦСКА в Кубке, а бронза в чемпионате на данном этапе принесет счастье болельщикам. Особенно, если учесть то положение, в котором мы были, выходя после зимней паузы. Сейчас «Спартак» — это самая яркая команда весенней части. Главное, чтобы все это сохранилось», — сказал Мацуев «СЭ».

После 27-и туров «Спартак» идет на 4-м месте в таблице РПЛ, набрав 48 очков.

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