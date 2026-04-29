В «Пари НН» прокомментировали назначение Гаранина на пост главного тренера

Спортивный директор «Пари НН» Антон Евменов прокомментировал назначение Вадима Гаранина на пост главного тренера клуба.

«Пока есть хоть малейшие шансы на то, чтобы остаться в РПЛ, мы должны за них цепляться.

Клуб оказал мне большое доверие в выборе тренера, с которым мы можем попытаться сделать необходимую работу и который бы подходил команде стилистически.

Всю ответственность за принятое кадровое решение я, безусловно, понимаю и разделяю.

Вадим Вячеславович в первую очередь очень большой профессионал своего дела, и, что не менее важно, человек, обладающий личностными качествами, которые ничем не уступают уровню тренерского мастерства.

Согласие помочь клубу, в котором я работаю, в столь непростой момент сезона тому подтверждение.

В розыгрыше все еще остаются девять очков, и мы сделаем все возможное, чтобы забраться выше, чем то, где мы сейчас находимся», — приводит слова Евменова пресс-служба клуба.

55-летний специалист в РПЛ ранее работал в «Сочи». В Первой лиге Гаранин возглавлял «Черноморец» и «Енисей», с которым в сезоне-2021/22 дошел до полуфинала Кубка России.

Последним местом работы тренера был клуб Lit Energy из Медиалиги.

«Пари НН» набрал 22 очка в 27 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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