Романцев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
— До окончания чемпионата осталось три тура. Как оцените шансы «Зенита», чей календарь еще недавно казался более легким, и «Краснодара», у которого еще остался Кубок? То есть «Зенит» получил возможность сосредоточиться только на борьбе за золото — считаете, это действительно может помочь Питеру вернуть чемпионство?
— Что касается более простого календаря «Зенита», то за три тура до конца, где каждый матч сродни финалу, опасен любой соперник. Наверняка забуксовавший по весне ЦСКА в попытке зацепиться за третье место даст бой «Зениту». «Сочи» костьми ляжет, чтобы попасть в стыки, а для «Ростова» очки — возможность избежать их. Для «Краснодара» же вряд ли окажутся легкой прогулкой встречи с «Акроном» и «Оренбургом», решающими вопрос сохранения прописки в Премьер-лиге. Да и выезд к московскому «Динамо» потребует максимальной отдачи. Ведь есть вероятность, что именно от результата этого матча и будет зависеть то, кому достанется золото. Если, конечно, к тому моменту кто-то из претендентов не оступится. А в ситуациях, где у тебя нет права на ошибку, многое решают выдержка и вера в себя. Мне кажется, что здесь у «Краснодара» есть некоторое психологическое преимущество. Конечно, южане хотят и делают все, чтобы вновь подарить своим землякам незабываемый праздник. Но не испытывают того давления, под которым заканчивал прошлый сезон «Зенит», когда в год столетия Питер ждал от него только победы. А теперь пришла пора возвращать долги. И фанаты вновь требуют только чемпионского финиша. Что накладывает на команду Семака особую ответственность, может сковывать игроков, рождать излишнюю нервозность и боязнь ошибиться. Вероятно, поэтому после выигранного матча в Каспийске было отмечено, что «Зенит» проводил его в эконом-режиме. Хотя в следующем, с «Ахматом», питерцы уже выглядели легкими, мобильными. И уже в первом тайме, забив за три минуты пару голов, решили вопрос с победой.
«Краснодар» же сейчас на ходу, не сорит очками и дважды подряд одержал волевые победы над «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Что касается дополнительной нагрузки в борьбе за Кубок, то она повышает риск получения травм. А потеря чемпионом кого-то из лидеров может сказаться на его игровой мощи. Ведь на нынешней скамейке Мусаев вряд ли найдет равноценную замену Кордобе, Сперцяну, Кривцову, Черникову или Тормене.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0