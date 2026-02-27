Кисляк и Батраков вошли в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг по версии CIES

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов, выступающих за пределами пяти ведущих европейских лиг. В список вошли сразу несколько российских игроков.

Среди полузащитников на девятой строчке — хавбек «Локомотива» Алексей Батраков. Его трансферная стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Десятое место занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк с оценкой 34,8 миллиона евро. Лидером рейтинга стал датчанин Виктор Фрохольдт из «Порту» (69 миллионов евро).

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев расположился на пятой позиции рейтинга самых дорогостоящих вратарей вне топ-5 лиг — 15,36 миллиона евро. Первое место занял голкипер «Бенфики» украинец Анатолий Трубин (38,99 миллиона евро).

В топ-10 самых дорогостоящих центральных защитников попал Игорь Дивеев, перешедший этой зимой из ЦСКА в «Зенит». Россиянин занял шестое место с оценкой 13,7 миллиона евро. Первая строчка у француза Жоана Гаду из «Зальцбурга» (19,54 миллиона евро).

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