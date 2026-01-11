Нападающий «Зенита» Лусиано стал игроком ЦСКА
Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Как объявил московский клуб, контракт 24-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2029/30. Аргентинец будет выступать за армейцев под 32-м игровым номером.
11 января из ЦСКА в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев. Он подписал контракт с питерцами до конца сезона-2028/29.
Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.
На клубном уровне форвард также выступал за «Архентинос Хуниорс» и «Сармьенто». В 2024 году в составе олимпийской сборной Аргентины он принял участие в Олимпийских играх в Париже.
Источник: https://t.me/fczenit/31886
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|1
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|0
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3
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|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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4
|ЦСКА
|1
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|0
|0
|2-1
|3
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5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
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|1
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|Ахмат
|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|1
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|1
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|0
|1
|0
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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16
|Акрон
|1
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|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|3 : 0
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|1 : 1
|26.07
|19:30
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|Рубин – Краснодар
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ЖК
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|2
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Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
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Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|П
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Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
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Натан Гассама
Балтика
|1
|И
|К
|Ж
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Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
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Зенит
|1
|0
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
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|0
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