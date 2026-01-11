Нападающий «Зенита» Лусиано стал игроком ЦСКА

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Как объявил московский клуб, контракт 24-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2029/30. Аргентинец будет выступать за армейцев под 32-м игровым номером.

11 января из ЦСКА в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев. Он подписал контракт с питерцами до конца сезона-2028/29.

Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.

На клубном уровне форвард также выступал за «Архентинос Хуниорс» и «Сармьенто». В 2024 году в составе олимпийской сборной Аргентины он принял участие в Олимпийских играх в Париже.