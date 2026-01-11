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11 января, 18:32

Нападающий «Зенита» Лусиано стал игроком ЦСКА

Алина Савинова
Лусиано Гонду.
Фото ФК ЦСКА

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Как объявил московский клуб, контракт 24-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2029/30. Аргентинец будет выступать за армейцев под 32-м игровым номером.

11 января из ЦСКА в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев. Он подписал контракт с питерцами до конца сезона-2028/29.

Игорь Дивеев.Главная зимняя сделка в РПЛ: «Зенит» и ЦСКА завершили обмен Дивеева и Лусиано

Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.

На клубном уровне форвард также выступал за «Архентинос Хуниорс» и «Сармьенто». В 2024 году в составе олимпийской сборной Аргентины он принял участие в Олимпийских играх в Париже.

Источник: https://t.me/fczenit/31886
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Лусиано Гонду
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
8
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат 1 : 1
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 1 0 1
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