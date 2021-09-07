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Лунев рассказал подробности о предложении вернуться в «Зенит» после перехода в «Байер

10:13
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев в интервью Sport24 подтвердил, что «Зенит» хотел арендовать его у немецкого клуба.

29-летний Лунев нынешним летом покинул «Зенит» на правах свободного агента и перешел в «Байер».

— В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды?

— 100 процентов.

— Почему аренда не случилась?

— А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?

Напомним, что 29-летний Лунев пока не провел ни одного официального матча за «Байер». Он сыграл лишь в товарищеской встрече с «Фрайбургом», выйдя на замену во втором тайме.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-09-07-kak-vy-sebe-eto-voobshche-predstavlyayete-lunev-podtverdil-chto-zenit-khotel-arendovat-yego-u-bayyera

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Роман Шишов все материалы автора

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