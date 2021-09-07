Лунев рассказал подробности о предложении вернуться в «Зенит» после перехода в «Байер
Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев в интервью Sport24 подтвердил, что «Зенит» хотел арендовать его у немецкого клуба.
29-летний Лунев нынешним летом покинул «Зенит» на правах свободного агента и перешел в «Байер».
— В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды?
— 100 процентов.
— Почему аренда не случилась?
— А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?
Напомним, что 29-летний Лунев пока не провел ни одного официального матча за «Байер». Он сыграл лишь в товарищеской встрече с «Фрайбургом», выйдя на замену во втором тайме.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-09-07-kak-vy-sebe-eto-voobshche-predstavlyayete-lunev-podtverdil-chto-zenit-khotel-arendovat-yego-u-bayyera
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю