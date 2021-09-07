Лунев рассказал подробности о предложении вернуться в «Зенит» после перехода в «Байер

Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев в интервью Sport24 подтвердил, что «Зенит» хотел арендовать его у немецкого клуба.

29-летний Лунев нынешним летом покинул «Зенит» на правах свободного агента и перешел в «Байер».

— В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды?

— 100 процентов.

— Почему аренда не случилась?

— А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?

Напомним, что 29-летний Лунев пока не провел ни одного официального матча за «Байер». Он сыграл лишь в товарищеской встрече с «Фрайбургом», выйдя на замену во втором тайме.