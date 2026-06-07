Мирра Андреева провела чемпионскую фотосессию после победы на «Ролан Гаррос» — 2026

Российская теннисистка, восьмая ракетка мира Мирра Андреева провела чемпионскую фотосессию после победы на «Ролан Гаррос».

Спортсменка сфотографировалась с трофеем в голубом платье, позируя на фоне Эйфелевой башни.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

В субботу, 6 июня Андреева победила польскую теннисистку Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2) в финале «Ролан Гаррос» — 2026. 19-летняя Россиянка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Андреева стала четвертой представительницей России, которой удалось стать победителем турнира «Большого шлема». До нее это делали Мария Шарапова (5 титулов), Светлана Кузнецова (2) и Анастасия Мыскина (1).