«Урал» сегодня начнет подготовку к матчу с «Рубином

«Урал» сегодня начнет подготовку к матчу 7-го тура РПЛ с «Рубином», информирует сайт клуба. Главная команда соберется на спортивной базе «Бажовия» и проведет вечернюю тренировку.

Отметим, что 8 и 9 сентября подопечные Игоря Шалимова будут работать в двухразовом режиме.

В воскресенье «шмели» отправятся в Казань, где на следующий день сыграют с «Рубином». Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.