«Урал» сегодня начнет подготовку к матчу с «Рубином
10:01
«Урал» сегодня начнет подготовку к матчу 7-го тура РПЛ с «Рубином», информирует сайт клуба. Главная команда соберется на спортивной базе «Бажовия» и проведет вечернюю тренировку.
Отметим, что 8 и 9 сентября подопечные Игоря Шалимова будут работать в двухразовом режиме.
В воскресенье «шмели» отправятся в Казань, где на следующий день сыграют с «Рубином». Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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