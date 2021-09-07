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«Урал» сегодня начнет подготовку к матчу с «Рубином

10:01
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«Урал» сегодня начнет подготовку к матчу 7-го тура РПЛ с «Рубином», информирует сайт клуба. Главная команда соберется на спортивной базе «Бажовия» и проведет вечернюю тренировку.

Отметим, что 8 и 9 сентября подопечные Игоря Шалимова будут работать в двухразовом режиме.

В воскресенье «шмели» отправятся в Казань, где на следующий день сыграют с «Рубином». Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр