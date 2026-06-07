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7 июня, 12:03

Познер о финале «Ролан Гаррос»: «Не понял, каким образом Хвалиньска попала туда, класс Мирры намного выше»

Константин Белов
Корреспондент

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос».

В решающий матче восьмая ракетка мира в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Поздравляю Мирру Андрееву с победой. Это было очень здорово. Я был на стадионе. На мой взгляд, встреча не была выдающаяся, но это часто бывает в финале. Чаще всего они очень напряженные, мало бывает такой блестящей игры. Глядя на эту игру, я не понял, каким образом Хвалиньска вообще попала в финал. То как она действовала... Можно сказать, полное отсутствие какой-либо подачи, потом просто качание мяча. На меня это произвело довольно удручающее впечатление. Но и класс Мирры намного выше. Это вчера очень сказалось. Мирра молодец, я поздравляю ее. В 19 лет выиграть «Ролан Гаррос» — это достижение. Надеюсь, что она и дальше будет продвигаться, расти и еще не раз выиграть турнир «Большого шлема», — сказал Познер «СЭ».

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19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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