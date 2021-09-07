В «Спартаке» подвели итоги летнего трансферного окна для клуба
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги летнего трансферного окна для московского клуба.
«Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона, — цитирует Sport24 Мележикова. — Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список. Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай Вандерсона, он как раз шел третьим номером. Попов ответил: по Вандерсону у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну а что было дальше, вы сами знаете.
В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях — при том что, опять же, сохранили Жиго. В общем истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, просто-напросто высосаны из пальца".
Напомним, сегодня, 7 сентября, в России закрывается трансферное окно. «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче 11 сентября красно-белые на своем поле примут «Химки».
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-09-07-melezhikov-podvel-itogi-letnego-transfernogo-okna-dlya-spartaka
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