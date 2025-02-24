Луис Энрике рассказал, как будет праздновать голы в «Зените»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал, как у него появилось прозвище Черная Пантера.

— В Испании тебе дали прозвище Черная Пантера. Расскажи, как ты его получил? Что для тебя означает это прозвище?

— Как-то раз мы беседовали с моими друзьями и тренером «Бетиса» по физподготовке. И в какой-то момент он сказал, что я похож на Черную Пантеру. Эта мысль очень понравилась моему другу, который сочинил для меня песню и сказал мне надевать маску и демонстрировать жест Черной Пантеры во время празднований. Он подчеркивал, что это приживется, понравится детям и болельщикам. Да и мне эта идея понравилась, ведь это первый темнокожий супергерой.

— В «Зените» тоже будешь праздновать голы с маской и жестом «Ваканда навеки»?

— Да, в «Зените» я продолжу так делать. На сборах у меня не было маски, но я ее приобрету.

— А вообще ты можешь назвать себя ярым поклонником комиксов и фильмов Marvel?

— Я не так много их смотрю. Но некоторые из них мне нравятся.

— Если бы ты был супергероем, какой суперсилой хотел бы обладать?

— Мне очень нравится Флэш, ведь он такой быстрый. А еще меня часто называют быстрым. Так что из всех суперсил я бы выбрал скорость, которой обладает Флэш.