Луис Энрике: «Мама запрещала мне и братьям играть в футбол — боялась»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о своей семье.

— Ты рос в большой семье. Каково это — быть одним из шести братьев?

— Я очень высоко это ценю. И чувствую ответственность, ведь я единственный, кому мама разрешила играть в футбол. Один из моих братьев тоже пытался начать карьеру, но мама не разрешала — боялась. Она боялась позволять своим детям играть в футбол. Вот почему я чувствую ответственность и свою важность: мама набралась смелости и позволила мне в совсем юном возрасте уйти из дома, чтобы осуществить мечту. И не только мою мечту, но и всей семьи. Я счастлив, что мама позволила мне в детстве покинуть дом и отправиться на поиски мечты.

— Твой пример изменил мамино отношение? Кто-то из твоих братьев тоже стал футболистом?

— Да, мой младший брат Марлон сейчас только начинает карьеру: он занимается в академии «Палмейраса» в Петрополисе и тоже планирует перейти во «Флуминенсе», где я воспитывался. Так что теперь в нашей семье футболист не только я!