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Луис Энрике: «Мама запрещала мне и братьям играть в футбол — боялась»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о своей семье.

— Ты рос в большой семье. Каково это — быть одним из шести братьев?

— Я очень высоко это ценю. И чувствую ответственность, ведь я единственный, кому мама разрешила играть в футбол. Один из моих братьев тоже пытался начать карьеру, но мама не разрешала — боялась. Она боялась позволять своим детям играть в футбол. Вот почему я чувствую ответственность и свою важность: мама набралась смелости и позволила мне в совсем юном возрасте уйти из дома, чтобы осуществить мечту. И не только мою мечту, но и всей семьи. Я счастлив, что мама позволила мне в детстве покинуть дом и отправиться на поиски мечты.

— Твой пример изменил мамино отношение? Кто-то из твоих братьев тоже стал футболистом?

— Да, мой младший брат Марлон сейчас только начинает карьеру: он занимается в академии «Палмейраса» в Петрополисе и тоже планирует перейти во «Флуминенсе», где я воспитывался. Так что теперь в нашей семье футболист не только я!

Луис Энрике.«Даст бог, смогу превзойти Халка в «Зените». Первое интервью Луиса Энрике в России

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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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