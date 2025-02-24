Луис Энрике объяснил, почему дал своему псу кличку Месси

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о том, кого считает лучшим футболистом в истории футбола.

— Кто лучший игрок в истории футбола?

— Месси. Он добился фантастических результатов. А еще он тоже левша (улыбается).

— Но ты бразилец, а он аргентинец! Не Роналдо, не Пеле? Не Криштиану?

— Не думаю, что когда-то был кто-то подобного уровня, хотя я не видел вживую, как играл Пеле. Но вижу, как играет Месси, и поэтому считаю его лучшим в истории.

— Я читал, что ты назвал своего пса Месси. Почему?

— Да, это правда. Я назвал его Месси, потому что он тоже светлый и этим в хорошем смысле напоминает мне его (улыбается).