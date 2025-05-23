Лучший судья РПЛ третий тур подряд отправлен в ВАР-центр

Сегодня, 23 мая, департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 30-го тура чемпионата России, которые пройдут 24 мая. Третий тур подряд лучший арбитр этого сезона Кирилл Левников отправлен в ВАР-центр. И третий тур подряд вопреки одному из общепринятых правил назначений ему дали игру с участием «Оренбурга».

10 мая он как АВАР работал на матче 28-го тура «Оренбург» — «Химки» (1:1), 17-го числа — как АВАР на встрече 29-го тура «Оренбург» — «Краснодар» (1:2). Теперь его ждет игра «Рубин» — «Оренбург» (ВАР).