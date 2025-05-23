«Краснодар» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» сыграет с «Динамо» в 30-м туре чемпионата России в субботу, 24 мая. Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке). Также матч в полном объеме отдельно от мультитрансляции можно смотреть на «Матч Премьер».

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ozon Арена (Краснодар)

По итогам 29-ти туров РПЛ краснодарский клуб набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 56 баллами идут на четвертой строчке чемпионата.