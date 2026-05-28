Лучший игрок РПЛ по версии футболистов «Ростова»: Роналдо назвал себя, его одноклубники отдали голоса Кордобе

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Форвард «Ростова» Роналдо поставил на первое место себя. В тройку футболист также добавил одноклубника, полузащитника Алексея Миронова и нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

В анкетах игроков «Ростова» еще раз на первое место Роналдо попал у защитника Умара Сако, а Миронов поставил его на вторую строчку. Больше всего баллов у ростовчан получил краснодарец Кордоба.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.