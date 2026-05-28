Обладатель Кубка СССР-1960 Михаил Посуэло умер на 86-м году жизни

Обладатель Кубка СССР по футболу 1960 года в составе московского «Торпедо» Михаил (Немесио) Посуэло умер на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба столичного клуба. Отмечается, что бывший игрок скончался в Мадриде.

В составе «Торпедо» Посуэло также дважды становился серебряным призером чемпионатов СССР (1961, 1964). За черно-белых он провел 72 матча и забил 24 мяча. На профессиональном уровне игрок также выступал за московский «Спартак» и ленинградский «Зенит».

Отец Посуэло был членом центрального комитета Коммунистической партии Испании. После смерти матери его определили в детский дом, где стали называть Михаилом. После того, как отец получил квартиру на Автозаводской улице, Посуэло поступил в футбольную школу «Торпедо». В 1996 году он переехал в Испанию.

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