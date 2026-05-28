«Спартак» объявил дату начала предсезонной подготовки и анонсировал два товарищеских матча

«Спартак» объявил дату начала предсезонной подготовки.

21 июня футболисты соберутся в Москве после отпуска. На следующий день запланирован медосмотр, а также начало тренировок на базе в Тарасовке.

Позже остальных в расположение команды вернутся футболисты, которые получили вызов в сборные: Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров (все — сборная России), Никита Массалыга (Россия U-19), Кристофер Мартинс (Люксембург), Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго), Манфред Угальде (Коста-Рика) и Александер Джику (Гана)

Также «Спартак» анонсировал два товарищеских матча. 2 июля красно-белые сыграют с костромским «Спартаком», а 4 июля — против «Крыльев Советов».

18 июля «Спартак» сыграет против «Зенита» в матче за Суперкубок России.

В сезоне-2025/26 москвичи заняли четвертое место в РПЛ и стали победителями FONBET Кубка России.

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