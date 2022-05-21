Лучший бомбардир РПЛ и «Уфы» Агаларов ответил на вопрос о своем будущем

Форвард «Уфы» Агаларов предложил обратиться к клубу с вопросами о его будущем

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов после победы над «Рубином» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о своем будущем и прокомментировал результативность в текущем сезоне.

«Мое будущее? Все вопросы к клубу. У меня контракт еще на два года. Я не могу говорить наперед, живу сегодняшним днем.

Понимал ли перед сезоном, что выиграю гонку бомбардиров? Я шел от игры к игре. Внутренне хотелось этого, но задача была забивать в каждой игре. Когда-то удавалось, когда-то нет. Спасибо партнерам в первую очередь. Они предоставляли такие возможности.

Считаю ли себя героем «Уфы»? Вся команда герои. И административный штаб, и тренеры, и болельщики.

Можно ли сказать, что «Уфа» на голову сильнее «Рубина»? Во втором тайме они сели в оборону, у нас лучше стал ходить мяч. В первом тайме была нервозность, что-то не получалось. Считаю, что у нас было преимущество.

О чем говорил с Уруновым после игры? Он сильно переживал. Поговорили с ним. Прочитал все молитвы, какие знал.

Нужно ли ехать в Европу? Все покажет время", — сказал Агаларов.