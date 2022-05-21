Дзагоев: «Завершаю ли я карьеру? Нет»

Дзагоев заявил, что после ухода из ЦСКА не собирается завершать карьеру

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:0) ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Завершаю ли я карьеру? Нет», — сказал Дзагоев.

31-летний футболист на фанатской трибуне «Арены ЦСКА» с микрофоном в руках в качестве заводящего во время встречи исполнял кричалки.

20 мая, ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.