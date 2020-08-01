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Судейство

Лучшим арбитром РПЛ сезона-2019/20 признали Безбородова

17:22
Владислав Безбородов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владислав Безбородов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Лучшим арбитром РПЛ сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ» признан 47-летний Владислав Безбородов.

В прошлом сезоне арбитр ФИФА из Санкт-Петербурга отработал главным на 18 матчах, еще пять раз он был видеопомощником.

Безбородов судит матчи премьер-лиги с 2007 года, в истории российских чемпионатов он занимает третье место по количеству проведенных игр — 224.

Отметим, что лучшего судью выбирали клубы премьер-лиги.

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